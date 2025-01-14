«Он настоящий русский»: продюсер рассказал о раннем этапе карьеры Юры Борисова

Продюсер Николай Акопов, работавший с Юрой Борисовым, рассказал о раннем этапе его карьеры. В интервью WHOOPEE.ru он заявил, что актер выделяется не только своим типажом, но и глубокой внутренней работой над собой, что делает его уникальным.

Сейчас имя Юры Борисова звучит все чаще не только в России, но и за рубежом. После премьеры фильма «Анора» его включают в номинанты самых престижных премий, где он встречается с мировыми знаменитостями. К мужчине не раз проявляла внимание актриса Анджелина Джоли, а в соцсетях его уже прозвали «русским лысым Макгрегором».

Продюсер Николай Акопов рассказал о работе с Борисовым. 10 лет назад проходили съемки сериала «Закон каменных джунглей». Юре досталась роль солдата с позывным «Зима». Режиссеры проекта — Игорь Хомский и Иван Бурлаков — сразу выбрали Борисова на эту роль.

«Нам было важно найти талантливого артиста для роли, не просто типаж. Вскоре после кастинга никого другого, кроме Борисова, режиссеры в этой роли уже и не представляли. И наша продюсерская команда поддержала их в этом решении», – поделился продюсер.

Акопов отметил, что у Юры есть свой уникальный стиль.

«У него простая, но в то же время парадоксально запоминающаяся внешность. Он настоящий русский, похожий на многих, но одновременно не похожий ни на кого. Его харизма и уверенный взгляд сразу захватывают внимание. Но я не думаю, что все дело только в типаже и «сложном» взгляде. Это большая и кропотливая работа», — порассуждал он.

Николай считает, что Борисов продолжает работать над собой и расти. Он отметил его талант и пожелал удачи.

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