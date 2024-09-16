«Он настоящий мужчина»: недавно родившая Мария Погребняк рассказала об отношениях с экс-супругом

Недавно 35-летняя Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой — у блогера и ее мужа, бизнесмена Игоря Головинского, родился сын Владимир. В личном блоге знаменитость поделилась подробностями своей семейной жизни и призналась, что поддерживает теплые отношения с экс-супругом.

Накануне Мария Погребняк вышла на связь в соцсети и ответила на вопросы подписчиков о родах и семейной жизни. Блогер призналась, что они с будущим мужем познакомились в общей компании друзей, и изначально она не планировала вступать с ним в отношения.

«Сразу сказала подругам, что парень очень добрый и с чувством юмора у него все супер. Хотела познакомить с подругами. Но в итоге у нас родился Володенька», — поделилась Мария Погребняк.

Бизнесвумен отметила, что рожала сама с эпидуральной анестезией, а роды длились 4,5 часа. Мария Погребняк также подчеркнула, что не пользуется услугами няни. Для бизнесвумен новорожденный сын стал уже четвертым ребенком, а ее супруг впервые стал отцом. При этом знаменитость не исключает пополнения в семье в будущем.

«Третьего я родила в 23, четвертого в 36. Пятого?» — высказалась блогер.

По словам знаменитости, после развода она смогла сохранить хорошие отношения с бывшим мужем, футболистом Павлом Погребняком. Более того, он одним из первых поздравил экс-супругу с рождением малыша.

«У нас прекрасные отношения! Могу сказать одно: он настоящий мужчина», — заявила бизнесвумен.

Также Мария Погребняк раскрыла, что каждый день общается с бывшей свекровью и любит ее.

Напомним, 5 сентября блогер снова стала мамой. У Марии Погребняк уже есть трое сыновей от брака с Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

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