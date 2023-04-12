«Он намеренно ее поил»: назван человек, который испортил репутацию певицы МакSим

Уже несколько дней все внимание публики приковано к Марине Максимовой. Дело в том, что артистка отменила свой гастрольный тур. Во время проведенных выступлений поклонники заметили: девушка едва стоит на ногах и исполняет хиты. Подобное поведение Марина объяснила плохим самочувствием, однако не все фолловеры ей поверили. Многие из них предположили: знаменитость либо беременна, либо к ней вернулись старые проблемы с алкоголем. Пока Максимова молчит и никак не комментирует обвинения, о ее ситуации высказался продюсер Леонид Дзюник в беседе с изданием «Экспресс газета».

По словам мужчины, в этом инциденте есть лишь один виновный — Павел Назаров, концертный директор Марины. Леонид считает, что у Павла плохая репутация, поскольку он нередко обманывал звезд шоу-бизнеса и использовал «грязные» методы в работе. В эту ловушку попалась и Максимова: Назаров намеренно ее спаивал и выпускал на сцену в состоянии алкогольного опьянения.

«Когда я узнал, что Назаров устроился директором к ней, сразу стало понятно, почему она начала выступать в алкогольном угаре. Он намеренно ее поил, чтобы было проще обманывать», — высказался продюсер.

Также Леонид добавил: Павлу все равно на здоровье и репутацию своих артистов, вот почему он выпускает их к зрителям даже в нерабочем состоянии.

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