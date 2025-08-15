«Он начинает истерить»: Анна Семенович с подругами попала в неприятную историю на отпуске

Анна Семенович пожаловалась на сервис в Европе во время отдыха. Об этом стало известно из соцсетей.

Анна Семенович вместе с подругами отправилась отдыхать на остров Майорка. Там знаменитость попала в неприятную ситуацию. По словам певицы, сервис в Европе гораздо хуже, чем в России.

«В Европе жуткая проблема с сервисом. Здесь ты ждешь тысячу лет официанта, все очень долго. А вчера вообще была плачевно-смешная ситуация», — начала рассказ она.

Семенович поделилась историей с подписчиками — она рассказала, как на ее подругу официант случайно вылил масло.

«Мы приходим в пафосный ресторан, все такие красивые. Садимся и вдруг на Нину официант выливает масло из тарелки. Мы говорим официанту: „Вы могли бы быть чуть аккуратнее, вы вылили на нас масло“. Он начинает истерить, орать. Говорит, это была вода. Подкидывает салфетки. Вот такой вот сервис», — заявила она.

