«Мужчина — не баран, его невозможно увести»: Семенович резко отреагировала на критику романа с женатым

Певица Анна Семенович не смогла проигнорировать негативные комментарии в свой адрес и ответила хейтерам. В последнее время она часто начала получать сообщения с упреками из-за отношений с женатым мужчиной и лишнего веса.

В личном блоге Анна пожаловалась на критиков, раздающих непрошенные советы. По ее словам, люди пишут ей, как нужно выглядеть и с кем ей нужно встречаться.

«Начали давать советы, как нужно одеваться, что нужно есть, как нужно стройнеть, что я увела его из семьи… Мужчина — не баран, его невозможно увести откуда-то. Обычно уходят оттуда, где уже плохо, где отношения себя изжили», - отметила Семенович.

Певица подчеркнула, что и ей, и Денису уже не 18 лет, поэтому у них уже были отношения. Роман они начинали осознанно, так как после встречи у них появились чувства. Анна заверила, что никого не уводила из семьи, и сейчас «у всех все хорошо».

Ранее Анна Семенович высмеяла слухи, что жених бросил ее и украл все деньги.