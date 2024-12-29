«Он начал сходить с ума»: невеста Гуфа заявила о магии Анны Седоковой

Невеста рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, предположила, что латвийский баскетболист Янис Тимма мог стать жертвой магии. По мнению блогера Разият Салаховой, на это указывает одержимость спортсмена бывшей женой, певицей Анной Седоковой.

«Звучит так, будто она [Анна Седокова] его приворожила, и он начал сходить с ума», — выразила мнение невеста Гуфа в своем блоге.

Она также обратила внимание на то, что Тимма общался с неким шаманом-индейцем, который трижды спасал баскетболиста от смерти.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал, чтобы наладить отношения с певицей и 20 декабря должен был вернуться в США.

Ранее проживающий в США друг Тиммы, блогер Марк Пугачев вспомнил, как Янис жаловался на черную полосу в жизни — у него были проблемы не только с Седоковой, но и с карьерой. Тогда спортсмен якобы обратился к шаману, который сказал, что на нем есть «порча от ведьмы» и увидел «смерть за спиной» Яниса.