«Измены — не самое страшное в их паре»: светская львица Кравец высказалась о Тимме и Седоковой

Светская львица Алена Кравец заявила, что латвийский баскетболист Янис Тимма изменял жене, певице Анне Седоковой. По ее словам, спортсмен был непростым человеком.

«К сожалению, по рассказам друзей, я знаю, что Янис Тимма вел себя так непотребно, что своими руками покончил не только с теми отношениями, но и с самим собой», — сообщила Кравец aif.ru.

Она также заверила, что Анна прощала измены 32-летнего избранника и пыталась сохранить их брак.

«Измены — это было не самое страшное в их паре. Хотя, по слухам, они случались не один раз. Анна закрывала глаза, пыталась договориться, но все было бесполезно. Седокова хотела сохранить брак, но это желание должно быть взаимным», - сказала Кравец.

Она также добавила, что Седокова много вынесла в этом браке и поняла, что ошиблась в человеке. Более того, Кравец заявила, что Тимма якобы злоупотреблял алкоголем.

При этом родственники и друзья Тиммы утверждают, что он был буквально одержим 42-летней Седокойовй и никого кроме нее не видел. Более того, ради нее спортсмен отказался от общения с близкими и загубил карьеру, чтобы всегда быть рядом с возлюбленной. Это негативно сказалось на его финансовых возможностях, в итоге спортсмен оказался без денег.

Вместе с тем, Кравец опровергла безденежье Тиммы и заверила, что он не бедствовал.

«Я не знаю про его доходы, но слышала еще несколько лет назад про хорошие рекламные контракты», — подчеркнула Кравец, не уточнив, откуда у нее такие сведения.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал, чтобы наладить отношения с певицей и 20 декабря должен был вернуться в США.

Ранее сообщалось, что родственники и друзья Яниса уверены, что Седокова довела экс-супруга до самоубийства. Сейчас они дают комментарии СМИ, в которых рассказывают о ее изменах и нелюбви к баскетболисту. Близкий товарищ Тиммы Марк Пугачев заявил — друг был будто околдован Анной.