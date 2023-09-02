«Он на меня обижен»: Евгений Маргулис пожаловался на Андрея Макаревича*

В 2012 году Евгений Маргулис принял решение покинуть группу «Машина времени» из-за чувства скуки. Это на время рассорило его с товарищем Андреем Макаревичем* (признан иноагентом в РФ).

Маргулис начал сольную карьеру, но признал, что Макаревич* до сих пор обижен за этот поступок.

«Подулся и подулся. Слушай, мы дружим с 1974 года», — пояснил он.

Однако, помимо музыкальных разногласий, артистов разделяют и политические взгляды. В 2022 году Макаревич* эмигрировал в Израиль, тогда как Маргулис предпочел остаться в России.

Несмотря на это между ними нет вражды, они обмениваются новостями и остаются друзьями. Также Маргулис сохраняет общение с Борисом Гребенщиковым* (признан иноагентом в РФ), который проживает в Лондоне. Друзья избегают острых тем в разговорах и поддерживают друг друга в музыкальном творчестве.

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*признан иноагентом в РФ.