«Он на меня накинулся»: как Прохор Шаляпин стал врагом Филиппа Киркорова

Певец Прохор Шаляпин поделился откровениями о своем творческом пути. В новом выпуске программы «Основано на реальных событиях» на НТВ он признался, что его, тогда еще начинающего артиста, взял под свое крыло певец Филипп Киркоров, однако их сотрудничество обернулось враждой.

Сначала сделать звезду из Прохора Шаляпина хотел продюсер и композитор Виктор Дробыш. Как утверждал певец, хит Стаса Пьехи «Одна звезда» был написан Виктором Дробышем именно для него. Но отношения у знаменитостей не сложились. Тогда оказать «покровительство» для артиста согласился Филипп Киркоров.

По словам Прохора Шаляпина, певец даже исполнил в 2001 году написанную им песню «Мамария», даже не зная об этом. Тогда еще молодой артист не был так известен. Позднее в шоу-бизнесе стали обсуждать то, что Филипп Киркоров выступает не со своей песней. Как утверждает Прохор Шаляпин, в этом нет его вины, а все произошло из-за того, что певец не подписал с ним никаких договоров.

«Какие-то ему нервы там устроили, Филиппу, на эту песню. <…> Никаких проблем я ему не устраивал. Но когда в Париже, гуляя возле Эйфелевой башни с Филиппом и с Колдуном, я ему говорю: „Филипп, а ты знаешь, что ты поешь мою песню?“ — „Это твоя песня? Это ты мне столько проблем устроил?“ — на меня накинулся», — поделился артист.

Дружба знаменитостей оказалась под угрозой и после конфликта из-за продюсера Яны Рудковской. По признанию Прохора Шаляпина, с тех пор он стал для артиста врагом.

«Мы поругались в 2007 году из-за Яны Рудковской. Поругались мы, потому что я увидел какие-то некрасивые вещи там во взаимоотношениях. <…> И я увидел, что такое интриги. И для меня это было шоком. И встрял в эту интригу. И все — и стал врагом для Филиппа», — заключил певец.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров рассказал о предательстве близких людей, представляя новую песню «Стирай», которую он исполнил вместе с Олегом Майами.