«Многие его не воспринимают»: Александр Збруев рассказал о работе с Константином Богомоловым

Актер Александр Збруев, который уже не раз сотрудничал с режиссером Константином Богомоловым, рассказал о своем отношении к нему. Многие негативно высказываются о работе постановщика, но Александр Викторович не считает, что критика справедлива. Он признался, что его очень уважал даже Олег Табаков.

По мнению Збруева, люди ругают Богомолова, даже не ознакомившись с его творчеством. Они основываются лишь на словах других людей. При этом актер уверен, что он талантливый режиссер. Он поделился, что с работать с ним — одно удовольствие.

«Его ругают, почем не зря абсолютно. Он человек, который находит новую грань произведения или рождает что-то в нем. Многие его не воспринимают. Это миф, который вокруг него создали еще с МХАТа, когда он там поставил пару спектаклей, которые шумели очень сильно по стране», — заявил Збруев на YouTube-канале «Историс — Откройте, Давид!».

Александр Викторович поделился, что хорошего мнения о Богомолове не только он. По его словам, его очень уважал Олег Табаков.

«Его очень уважал Табаков, который тогда был главным человеком не только во МХАТе. Богомолов всегда находит что-то новое, интересное», — рассказал актер.

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