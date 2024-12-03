«Он мстит бывшей жене»: Телегин вновь запретил дочери от Пелагеи уезжать из России

Спортсмен Иван Телегин добился отмены решения суда, вынесенного в августе 2024 года, и вновь запретил семилетней дочери от певицы Пелагеи покидать территорию России. Он боится, что экс-жена навсегда увезет девочку, хотя концерты артистки в стране расписаны на месяцы вперед.

Представители Пелагеи отметили, что своим запретом Телегин вновь разрушил все планы Таси на каникулы. Школьница могла в новогодние праздники полететь с мамой на море, однако теперь это невозможно. Напомним, что в прошлый раз о решении отца девочка узнала уже в аэропорту — она должна была отправиться в Турцию за хорошие оценки. Тогда она не сдержала эмоций и расплакалась.

По словам представителей певицы, новый запрет стал для всех неожиданностью, так как Пелагея давно распланировала зимние праздники, чтобы отдохнуть с дочерью. И Тася очень ждала это путешествие.

«Телегин не успокаивается и продолжает делать гадости маленькому человеку, который вообще ни в чем не виноват! Ему плевать как пройдут каникулы дочери, своими действиями он мстит бывшей жене, задевая чувства собственного ребенка», - заявил Филипп Рябченко в беседе со StarHit.

Теперь Пелагея собирается обжаловать решение апелляционного суда. Рябченко подчеркнул, что артистка никогда не думала увозить дочь надолго из страны, да и не препятствовала общению Таси с отцом.

Ранее Пелагея подала иск к бывшему мужу из-за особняка за 100 млн рублей.