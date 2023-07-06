«Непростое время»: 59-летний актер Александр Домогаров заговорил об отъезде из России

За последний год многие звёзды шоу-бизнеса сменили место своего проживания и уехали за границу. В сложившихся обстоятельствах публика задается вопросом, какой артист следом за коллегами уедет из России. В эксклюзивном интервью для aif.ru Александр Домогаров поделился своим мнением на этот счёт.

По словам актера, он достаточно поездил по миру, и это позволило ему прийти к важному выводу: менталитет русского человека является уникальным. Домогаров не скрывает, что сейчас в стране «непростое время», однако уезжать из России, как и многие знаменитости, Александр не собирается. Здесь артист окружен родственниками и поклонниками, отказаться от которых он никогда не сможет.

«Здесь мои корни и могилы моих родителей. Здесь меня учили. Словом, где родился, там и пригодился», — резюмировал Домогаров.

Ранее мы писали о том, что трижды разведенный Александр Домогаров заявил о появлении новой любимой женщины. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что уехавший из РФ актер Анатолий Белый спустя год пожаловался на проблемы в Израиле.