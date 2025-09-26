«Он моргал, приподнимался»: смерть Кеосаяна стала ударом для Цискаридзе

Режиссер Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни. Его смерть стала большей утратой для семьи, друзей и коллег. Николай Цискаридзе рассказал в беседе с 360.ru, что навещал Тиграна, а тот реагировал на его слова и приподнимался.

Известный артист балета и педагог поделился своими переживаниями. Для него смерть режиссера стала тяжелым ударом. Он отметил, что его с Кеосаяном связывают лишь самые светлые воспоминания.

Цискаридзе навещал режиссера, когда тот находился в больнице. Педагог признался, что был поражен их последней встречей.

«Он реагировал на мои реплики. Я с ним очень долго разговаривал. Он моргал, приподнимался. Я первый раз в жизни общался с близким человеком, который находится в таком состоянии», — признался Николай.

По словам артиста, после этих посещений Кеосаян часто снился ему. Для педагога было особенно тяжело видеть друга больным, зная его как веселого и полного энергии человека.

Бывшая жена режиссера, актриса Алена Хмельницкая, отказалась от комментариев, сославшись на тяжесть утраты. Маргарита Симоньян попросила не беспокоить ее и семью в этот сложный момент.

Ранее мы писали о том, что причиной смерти Тиграна Кеосаяна в 59 лет могла стать сердечная недостаточность.