«Он мой близкий друг»: Сукачев ответил, пригласит ли вышедшего на свободу Ефремова в новый спектакль

Артист Гарик Сукачев рассказал, стоит ли в ближайшее время ждать актера Михаила Ефремова в его постановках. По его словам, он бы хотел поработать с ним, но считает нужным дать ему время на отдых и призывает к этому коллег.

Режиссер подчеркнул, что почти пять лет в колонии были для Ефремова непростыми. Поэтому теперь, когда он вернулся в нормальную жизнь, его нужно немного оставить в покое, позволить побыть наедине со своими мыслями.

«Он мой близкий друг. Я не хочу его сейчас тревожить», - поделился Сукачев с Kp.ru.

По признанию Гарика, он сам еще даже не виделся с актером, лишь созванивался. Он уверен, что Ефремов сможет вернуться в кино и вновь стать востребованным, но для этого нужно время.

«Дайте человеку выспаться, побыть с собой, прогуляться, прийти в себя после такого испытания. Дайте ему отдохнуть. Все-таки мы уже не молодежь», - заявил режиссер.

Напомним, что Михаил Ефремов отбывал срок за смертельное ДТП. В состоянии алкогольного опьянения он на машине сбил человека, которого не удалось спасти. В апреле этого года актер вышел по УДО в связи с ухудшением состояния здоровья.

Ранее Михаила Ефремова заметили курившим на автобусной остановке после заявления об избавлении от вредной привычки.