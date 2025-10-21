«Он многое от нее терпел»: Алла Пугачева нанесла психологическую травму униженному Филиппу Киркорову

Алла Пугачева нанесла психологическую травму бывшему мужу Филиппу Киркорову, брак с которым назвала фиктивным. На это указывает поведение певца, который «боготворит» экс-супругу, несмотря на ее оскорбления. Такое мнение в разговоре с «Абзацем» выразил психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников.

По словам эксперта, Алла Пугачева всегда проявляла властность в отношениях с мужчинами, стремясь подчинить их себе. Валентин Денисов-Мельников уверен: так было и с Филиппом Киркоровым, который позволял артистке доминировать над собой и «многое терпел». Психолог считает, что своим поведением певица могла нанести мужу психотравму, последствия которой наблюдаются до сих пор.

«Алла Пугачева – типичный пример абьюзивного человека. Она всегда была очень директивной, властной. Не факт, что она сама так думает, но она никогда не была корректной. Судя по ее поведению, она наносит психотравмы всем, с кем общается, стремлением подчинить себе. Общается она так, будто знает все. Филипп Киркоров – яркий нарцисс. Он жил с доминантной самкой, поэтому многое от нее терпел. Я думаю, они две личности, которые способны друг другу наносить травмы ежедневно», - заявил Валентин Денисов-Мельников.

Напомним, звездная пара состояла в браке с 1994 по 2005 год. В недавнем интервью Алла Пугачева намекнула, что вышла замуж за Филиппа Киркорова по просьбе его матери. Союз с экс-супругом артистка назвала «примитивным ходом», который в то время хорошо сработал и привлек внимание общественности. В ответ на громкие заявления певец тепло отозвался о бывшей жене и заверил, что не держит на нее обид и чувствует лишь благодарность.

«Это мой близкий человек. 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я ей благодарен, она меня многому научила. У меня вообще нет к ней никаких претензий и вопросов. Великая певица нашей современности», — признался Филипп Киркоров.

Ранее продюсер Игорь Сенгер раскрыл тайный план Филиппа Киркорова вернуть Аллу Пугачеву: «Глупый Галкин* (Максим Галкин* признан иноагентом на территории РФ) останется на задворках».

*признан иноагентом на территории РФ