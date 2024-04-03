Певица Ольга Бузова высказалась о дебоше актера Никиты Кологривого в баре Новосибирска. Звезда побывала на пресс-показе фильма «Дождь из мужчин», где озвучивала главную роль. Корреспондент портала «Страсти» пообщался с артисткой на тему последних скандалов.

Напомним, что звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый в ночь с 18 на 19 марта повздорил с сотрудниками заведения и приставал к официантке. Он уговаривал девушку продолжить вечер, но она отказалась. Тогда молодой человек укусил ее за ногу. Позже он вступил в конфликт с другими людьми, находящими в баре, за что получил 7 суток ареста.

Бузова не сразу вспомнила, кто такой Кологривый, но была наслышана о его поступке. Она не стала много говорить на эту тему, дав понять, что такое поведение для нее неприемлемо.

«Обращать внимание на мужчину, который толкает женщину? Я не готова вообще комментировать что-либо после такого поступка», – заявила певица.

При этом Бузова призналась, что в сериале «Слово пацана» ей больше всего понравился актер Слава Копейкин.