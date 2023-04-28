«Он миллиардер и всегда был фанатом Пугачевой»: что известно о новом владельце замка в Грязи

Вот уже несколько дней одной из главных тем во всех светский СМИ является продажа замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (Признан иноагентом на территории РФ). Шоумен Стас Барецкий заявил, что стал новым владельцем особняка за 450 миллионов, причем собирается он в нем не жить, а отдать под похоронный бизнес. Поверили артисту не все, в том числе не убежден и певец Данко. Он заявил, что экс-участник группы «Ленинград» всех обманывает и на самом деле хозяин звездной недвижимости совсем другой.

За это время кто уже только не был предполагаемым покупателем замка. Теперь же благодаря Данко в их число вошел и совсем неожиданный кандидат – Митя Фомин. Вокалист пояснил, почему считает, что исполнитель хита «Все будет хорошо» мог выложить немалые деньги за то, что раньше принадлежало Примадонне. По его словам, Митя не только располагает большими средствами, но и является уже давно большим фанатом Аллы Борисовны.

«Он миллиардер и всегда был фанатом Пугачевой. Митя ходил бы по замку и представлял: «Вот здесь Алла Борисовна сидела, а тут ела, а здесь спала», - рассказал певец.

К слову, все то, что могло бы, по мнению Данко, восхитить Фомина, Барецкого скорее сделало недовольным. Он рассказал, что, как только попал в замок, сразу заметил бардак, который после себя оставила бывшая владелица. Шоумен подчеркнул, что даже кровать в спальне была не заправлена. Это его шокировало.

Ранее стало известно, кто еще мог на самом деле приобрести замок в Грязи, если не Стас Барецкий.