«Он меня совсем не понимает»: Сергей Шакуров не может общаться с младшим сыном

Актер Сергей Шакуров рассказал о трудностях в общении с 19-летним сыном Маратом. Он поделился своими переживаниями с корреспондентами kp.ru.

Знаменитость вышел в свет с Маратом на премьере фильма «За Палыча!» в кинотеатре «Октябрь». В картине Сергей исполнил главную роль – десантника. В фильме раскрывается тема семьи, рассказывается о сложностях во взаимоотношениях между родственниками. Шакуров отметил, что ему все это тоже знакомо.

Марат – четвертый ребенок артиста. Матерью является третья супруга Сергея Каюмовича, театральный продюсер Екатерина Бабалова. Она младше Шакурова на 28 лет. А между Маратом и его отцом разница – 62 года.

«Мы все время спорим, порой он меня совсем не понимает. Нынешняя молодежь не простая. Но они не слышат, а не слушают — это разные вещи», — поделился актер.

Он добавил, что прикладывает все усилия, чтобы наладить контакт с сыном. Сам же Марат тоже любит отца. По словам Шакурова, они постоянно пытаются понять друг друга и найти точки сближения. Актер уверен, что только любовь спасет из самого сложного положения.

Подчеркивается, что Марат уже дебютировал в кино. В 2022 году он принял участие в короткометражной комедии Lunch Time.

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