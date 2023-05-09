Лариса Долина обиделась на Сергея Шакурова за высказывания о своей внучке
Лариса Долина отреагировала на мнение народного артиста России Серея Шакурова о выступлении своей внучки.
11-летняя дочь Ангелины Миончинской исполнила на шоу «Две звезды. Отцы и дети» старинную шуточную песенку «На побывку едет молодой моряк».
Входящий в состав жюри актер и телеведущий Сергей Шакуров поставил девочке высший бал, но сопроводил свою оценку следующим назидательным комментарием:
«Заслуги родителей не распространяются на детей…Надо ползти и карабкаться на Олимп». Звездная певица посчитала эти слова обидными. Informing.ru сообщает, что Лариса Александровна лично прослушала запись внучки не менее шести раз.
И вынесла свой вердикт: «Саша спела нежно, в соответствии с возрастом, поэтому нельзя говорить такие резкие слова в ее адрес».
Напомним, Александра Миончинской начала публичные выступления в 2016 году, приняв участие в музыкальной программе «Взрослые и дети» вместе со своей знаменитой бабушкой.
С тех пор Саша действительно планомерно продвигается на Олимп, регулярно появляясь на музыкальных шоу, в том числе на новогодних «Голубых огоньках».