«Он меня изнасиловал. Животное»: Лера Кудрявцева сделала заявление в эфире шоу

Телеведущая Лера Кудрявцева удивила неожиданным признанием прямо в эфире шоу. На премьере пятого выпуска «Суперстар!» на НТВ знаменитость так высоко оценила выступление участника, что заявила, что ее «изнасиловали песней».

1 февраля на НТВ состоялась премьера пятого сезона шоу «Суперстар!» с участием известных артистов. Так, в первом выпуске выступили Михаил Муромов, Маргарита Суханкина, Азиза, Сергей Минаев и другие. В завершение проекта выступил певец Сергей Челобанов, который получил известность после дуэтного исполнения хита «Незваный гость» с Аллой Пугачевой в 1992 году. По словам артиста, с певицей его связывала «влюбленная дружба».

Однако дуэт с Аллой Пугачевой не стал для певца отправной точкой для взлета в карьере. Более того, Сергей Челобанов признался, что много лет боролся с алкоголизмом и злоупотреблял запрещенными веществами, но сейчас «чист на всю голову». Артист надеется, что участие в шоу подарит ему шанс на признание.

В эфире нового выпуска «Суперстар!» Сергей Челобанов снова исполнил песню «Незваный гость» и получил от жюри высшие оценки. Лера Кудрявцева настолько впечатлилась номером певца, что не смогла сдержать эмоций. Телеведущая заявила, что он «изнасиловал» ее своим выступлением.

«Я обожаю эту песню! Я ее обожала и тогда, когда Сергей Васильевич пел ее с Пугачевой. И сейчас, в новой аранжировке. Меня Сергей Васильевич сейчас изнасиловал песней. У нас на эстраде очень мало мужчин с такой мужской харизмой. Я еще обожаю такое вальяжное, рокерское поведение. Сегодня для меня это лучшая песня и лучшее исполнение. Сергей Васильевич, у Вас, наверное, это в крови и в вашей природе — животное. Это такой кайф! Я визжу от восторга!» — высказалась Лера Кудрявцева.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева получила травму и напугала дочь.