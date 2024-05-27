«Он любит подсматривать»: Наташа Королева раскрыла неожиданную правду об Игоре Николаеве

Певица Наташа Королева поделилась откровениями о жизни ее экс-супруга, композитора Игоря Николаева. В эфире нового выпуска шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ артистка вспомнила об истории создания одного из хитов ее бывшего мужа, и раскрыла неожиданные подробности о его предпочтениях.

Третий выпуск шоу «ВИА Суперстар!» был посвящен творчеству певицы Ирины Аллегровой. Игорь Николаев написал для артистки много известных песен, ставших хитами, один из которых — «Фотография 9х12» — прозвучал в эфире в исполнении солистки группы «Чи-Ли» Ирины Забияки.

Выступление не оставило равнодушной Наташу Королеву, которая погрузилась в воспоминания и рассказала, как появился один из главных хитов ее бывшего мужа. Оказалось, что песня основана на реальной истории. По словам экс-супруги Игоря Николаева, он написал песню о фотографии специально для Ирины Аллегровой, однажды вдохновившись обстановкой в доме звезды.

«Он любит подсматривать за реальной жизнью. Из реальной жизни он берет вот эти все сюжеты песен, которые потом становятся любимыми песнями всей нашей страны и не только. Он у Иры на ее тумбочке подсмотрел такой красивый натюрморт, где стояла реальная фотография каких-то ее близких людей», — поделилась Наташа Королева.

Напомним, новое шоу «ВИА Суперстар!» стартовало на НТВ 12 мая. В проекте участвуют знаменитые музыкальные коллективы 80-х—90-х: золотой состав группы «Стрелки», ВИА «Лейся, песня!» и «Белорусские песняры», группы «Вирус!», «Форум», «Божья коровка», «Чи-Ли» и «Балаган Лимитед». Каждый выпуск шоу посвящен определенной теме, а участники готовят соответствующие ей номера. В состав жюри вошли Лера Кудрявцева, Стас Пьеха, Наташа Королева и Сергей Соседов.

Ранее сообщалось о том, что Наташа Королева удивила откровением на концерте после гонений на ТВ. Певица обратилась к поклонникам со сцены и призвала их «обмениваться энергией».