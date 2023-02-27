«Он лишится работы»: Спиркина угрожает Кончаловскому унизительным компроматом за его иск в суд

Племянник Никиты Михалкова подал в суд на экс-супругу Ольгу Спиркину. Он утверждает, что актриса без его ведома продала автомобиль, который был их совместным имуществом. За это он требует с нее миллион 850 тысяч рублей. Молчать на обвинения бывшего мужа артистка не стала и пригрозила ему обнародованием унизительного компромата, если он не отзовет свое заявление.

По словам Спиркиной, к ее машине Дмитрий Кончаловский никакого отношения не имеет. А вот она вполне может судиться за квартиру, в которой он сейчас проживает со своей новой избранницей. Ольга отметила, что вложила немало денег в ее ремонт, ей даже пришлось взять кредит на 3,5 миллиона рублей.

Ольга Спиркина уверена, что на это судебное разбирательство Кончаловского надоумила его новая возлюбленная, так как до этого никаких претензий у него к бывшей жене не было. Они спокойно развелись в 2022 году, а расстались даже намного раньше. Теперь же под воздействием другой женщины Дмитрий, по словам актрисы, совершает страшную ошибку, так как у нее есть компромат, способный разрушить всю его карьеру.

«Но он не понимает, что у меня есть такие видео, где он полуголый в пьяном состоянии так себя ведет, что если я их обнародую, он лишится работы… В его ситуации лучше забрать этот безумный иск и заниматься своей новой пассией!» - заявила Ольга Спиркина.

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