«Он лез в гроб»: Ирина Пегова рассказала, на какие съемки нельзя соглашаться актерам

Актриса Ирина Пегова высказалась против съемок в гробу. Она выразила уверенность, что артистам нельзя соглашаться на подобные сцены и в качестве примера привела звезду сериала «Солдаты» Романа Мадянова, умершего от рака в 62 года.

«Таланта у Мадянова безмерно. И это подтверждает, что нельзя артистам ложиться в гроб. В нашем проекте он лез в гроб. Нельзя этого делать», - приводит StarHit слова Пеговой.

При этом актриса подчеркнула, что не верит в приметы и суеверия, но сторонится участия в сценах, связанных с похоронами.

«Конечно, я не верю в такие приметы, но жалко. Большая потеря», — заключила Ирина.

Напомним, Роман Мадянов умер 25 сентября у себя дома после продолжительной борьбы с раком легких.

Ранее Лолита Милявская стала героем шоу, в ходе которого согласилась разыграть свои похороны. Певица предстала во всем черном в вертикально установленном гробу со сложенными на груди руками. Рядом лежали букеты красных и белых цветов.