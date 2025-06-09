«Он кричал от боли. Было страшно»: что случилось с Филиппом Киркоровым, пострадавшим на концерте

Певец Филипп Киркоров продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на недавнем концерте в Санкт-Петербурге. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ зрители, присутствовавшие на выступлении, рассказали, что на самом деле произошло с артистом.

По словам свидетельниц случившегося, во время исполнения песни на сцену спустилась конструкция с микрофоном. Филипп Киркоров встал на нее, взялся рукой за трос, после чего конструкция поднялась. Однако неожиданно пиротехника вспыхнула.

«Из микрофона посыпались искры, из куртки. Вспыхнула пиротехника, искры попали на трос, за который Филипп держался рукой, и огонь насквозь прожег куртку», — рассказала одна из зрительниц.

Другая поклонница певца отметила, что сначала многие даже не поняли, было ли происходящее на сцене частью шоу или же ЧП. Все стало понятно, когда Филипп Киркоров начал «кричать от боли».

«А потом искры начали превращаться в пламя. И Филипп в итоге закричал. Он пытался оторваться, но не мог, потому что был пристегнут страховкой. Он сначала не подавал виду, но потом начал уже кричать от боли. Было страшно и запах гари был», — поделилась другая свидетельница событий.

Напомним, 25 апреля Филипп Киркоров получил серьезный ожог во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. На нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» не стал скрывать, что обжегся, но продолжил выступление. Впоследствии сообщалось, что артист попал в больницу, но в его команде опровергли эту информацию.

7 июня певец впервые вышел в свет после травмы, появившись на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». По словам Филиппа Киркорова, он восстанавливался в течение месяца, но уже «снова в строю» и готовится к летнему гастрольному туру.

Ранее Филипп Киркоров пропустил концерт в Кремле, хотя дал согласие на участие. Поклонница артиста допустила, что сейчас ему «действительно непросто, раз он не приехал».