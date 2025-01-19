«Он хулиганил, ураганил»: Стас Пьеха высказался о звездной болезни Антона Зацепина

Стас Пьеха рассказал о звездной болезни Антона Зацепина. Об этом он признался в шоу «По каверочку».

Певцы Стас Пьеха и Антон Зацепин были участниками четвертого сезона «Фабрики звезд». По воспоминаниям Пьехи, его коллега еще во время шоу гордился тем, что он знаменит.

«Я помню, Антоша Зацепин прям ночью просыпался и танцевал: „Ребята, мы звезды, вы не понимаете!“ То есть его перло так, и это было искренне, я его понимал», — рассказал Пьеха.

Певец признался, что в какой-то момент звездная болезнь Зацепина негативно повлияла на его карьеру.

«Потом он там хулиганил, ураганил. Мне кажется, что у него такой взлет был мощный, и он где-то время потерял из-за эти ураганов своих. Да, понятно, сейчас у него все в порядке. Я смотрю, он и поет, и актерством занимается. Но у него был вылет, он вылетел в трубу, в космос просто», — добавил Пьеха.

Ранее мы писали о том, что Стас Пьеха высказался о семи годах, проведенных в детдоме.