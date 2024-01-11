«Ему было очень тяжело»: Борис Любимов рассказал, как умирал народный артист СССР Юрий Соломин

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет. Ректор театрального института им. Щепкина Борис Любимов рассказал о последних месяцах жизни народного артиста СССР.

Любимов узнал о смерти артиста около полудня от директора Малого театра Тамары Михайловой.

«Насколько я знаю, это было дома. Конечно, Юрию Мефодьевичу было очень тяжело в последние месяцы. Однако очень жаль…», — цитирует ректора Kp.ru.

В клинику 88-летний актер попал еще 6 ноября. Он потерял сознание, когда собирался поехать на работу. Оказалось, что у него случился микроинсульт. Его сразу же положили в реанимацию, но спустя время перевели в обычную палату.

Два дня назад его выписали из больницы после месяца лечения. Сообщалось, что состояние артиста улучшилось.

Однако 11 января Юрий Соломин умер. По некоторым данным, он скончался из-за почечной недостаточности, которая возникла на фоне перенесенного микроинсульта.