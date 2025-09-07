«Он хотел вступить в дебаты»: Добровинский раскрыл детали развода Диброва

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Дмитрия Диброва, заявил, что уговорил 65-летнего телеведущего не делать скандальных заявлений по поводу измены жены Полины и бракоразводного процесса.

«Он хотел вступить в какие-то дебаты, объяснить, что происходит, потому что он яркая и публичная личность. Но я настоял на том, чтобы этого не было. „Мы должны быть выше этого“, — сказал я Диме. Мы над схваткой, мы благородные люди», - заявил адвокат в Rutube-шоу «Очень странный подкаст».

По словам Добровинского, экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» понял, что не стоит унижать себя и опускаться до публичного конфликта. При этом в ближайшее время состоится судебное заседание, после которого Дибров все же сделает заявление.

«Будет маленькое заявление от Дмитрия и от меня в конце этой эпопеи», — заверил Добровинский.

Напомним, Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной после 16 лет брака. По данным СМИ, модель изменила телеведущему с отцом шестерых детей, миллиардером Романом Товстиком.

Ранее Дмитрий Дибров сравнил себя с поэтом Александром Пушкиным и назвал предводителем Ордена рогоносцев.