«Он хотел, чтобы я была счастлива»: Анна Седокова оправдалась за откровенные наряды после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова отреагировала на критику откровенных образов на публике после смерти Яниса Тиммы. В своем Telegram-канале певица оправдалась за свои наряды и заявила, что покойный бывший муж «хотел бы», чтобы она «была сильной и счастливой».

10 апреля Анна Седокова впервые за полгода появилась на красной дорожке «Жара Music Awards» и привлекла внимание публики откровенным нарядом. Экс-солистка группы «ВИА Гра» выбрала платье-бюстье бронзового цвета с глубоким декольте и разрезами на бедрах. После этого на певицу «обрушились» с критикой в Сети, осудив ее за смелый образ. Артистка решила оправдаться перед хейтерами, заявив, что она решила «жить дальше» после смерти Яниса Тиммы.

«Люди раздают советы как надо скорбеть, даже не понимая, о чем это слово. Но я знаю, что он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой. А о нем говорили, как о великом спортсмене, а не все это. И я буду стараться жить, любить, работать. Это мой выбор. <…> Я выбираю путь сильного человека», — заявила Анна Седокова.

По словам певицы, она стремится вдохновить людей, оказавшихся в схожей ситуации, «подняться и жить дальше». Анна Седокова призналась, что решила не показывать ту боль, которую «держит в себе» и «переживает за закрытыми дверями», из-за постоянного осуждения и хейта со стороны публики.

«Даже когда в минуты слабости из меня что-то вырывается, некоторые начинают очень громко кричать: „она пиарится“, „она хочет, чтобы ее жалели“, и еще много всего. И я поняла, что не буду показывать те свои чувства. Не буду никому ничего доказывать, ведь тот, кто знает и чувствует правду, тот уже со мной», — отметила экс-солистка «ВИА Гры».

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели бывшего мужа.

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