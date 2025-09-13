«Он хорошо ко мне относится. Время сейчас такое»: Алла Пугачева призналась в чувствах Никите Михалкову

Уехавшая из России Алла Пугачева неожиданно призналась в чувствах Никите Михалкову. В первом за три года интервью певица заявила, что и режиссер тепло к ней относится.

В беседе с Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) на YouTube Алла Пугачева не стала скрывать, что после эмиграции перестала общаться со многими друзьями из России. Так, она обиделась на Игоря Николаева, который якобы не упомянул ее в одной из передач, поскольку его об этом попросили продюсеры. Однако среди тех, с кем артистка не оборвала связь, оказался Никита Михалков, который при этом нелестно высказывается в ее адрес.

«Я его обожаю и понимаю. Он гораздо тоньше, чем то, что он говорит. Думаю, что ко мне он хорошо относится. Время сейчас такое. Никитушка, не болей. Будь здоров и радостен», - высказалась Алла Пугачева.

Напомним, в 2022 году исполнительница хита «Миллион алых роз» вместе с семьей уехала в Израиль. В эмиграции Алла Пугачева унизила своих соотечественников, назвав их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой». Певица заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться туда», имея в виду Россию.

Ранее Никита Михалков заявил, что Алла Пугачева не вернет свой статус в случае приезда в Россию.

