«Он хочет сохранить семью»: что происходит между объявившими о разводе Алсу и Яном Абрамовым

В последнее время в обществе активно обсуждают развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака. Недавно стало известно, что артистка отказалась расстаться с мужем мирно и подала иск в суд о разделе совместно нажитого имущества. Друг семьи, певец Алексей Чумаков, в беседе с Kp.ru высказался о разрыве супругов и признался, что все еще надеется на их примирение.

Новость о разводе Алсу и Яна Абрамова стала полной неожиданностью для поклонников певицы. Артистка и предприниматель считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. У супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. Однако в конце мая исполнительница хита «Зимний сон» объявила о разводе с мужем.

Алексей Чумаков, который является давним другом семьи Алсу и Яна Абрамова, признался, что хочет поддержать супругов, поскольку им обоим сейчас нелегко. Певец заявил, что, несмотря на слухи, бизнесмен «хочет сохранить семью».

«Состояние у обоих так себе, мягко говоря. Знаю, что несмотря на массу слухов, Ян сейчас не состоит ни с кем в отношениях. Все его переживания и поступки говорят, что он хочет сохранить семью», — отметил Алексей Чумаков.

Артист подчеркнул, что в расставании всегда виноваты двое, и только совместными усилиями они могут сохранить отношения. Алексей Чумаков выразил надежду на то, что Алсу и Ян Абрамов все-таки помирятся.

«В расставании всегда виноваты оба, равно как и оба должны идти навстречу друг другу, чтобы спастись вместе. Все еще надеюсь на это», — заключил певец.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая певица подала на развод. По слухам, причиной разрыва стали постоянные измены со стороны бизнесмена, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали модель Анастасию Решетову.

Ранее мы писали о том, что светская львица Алена Кравец высказалась о разводе Алсу.