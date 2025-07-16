«Он хочет, чтобы я была счастлива»: Кожевникова раскрыла реакцию мужа на возвращение к съемкам в «Универе»

Актриса Мария Кожевникова снова примет участие в съемках сериала «Универ» после долгого перерыва. Звезда занималась семьей на протяжении того времени, пока отсутствовала на телеэкранах. В беседе со StarHit она рассказала о реакции мужа и детей на возвращение в ситком.

Кожевникова не жалеет о том, что когда-то ушла из «Универа». После завершения съемок она занималась семьей, поэтому на работу было крайне сложно выкроить время. Пока что Мария будет с близкими, а после каникул намерена вернуться на площадку.

Что касается супруга, то он, судя по словам Кожевниковой, поддержал ее решение. Глава звездного семейства хочет, чтобы его жена просто была счастлива.

«Он просто хочет, чтобы я была счастлива. А я счастлива в процессе съемок, я человек с большой жизненной энергией и амбициями. Он понимает, что мне нужно развиваться. Я и так последние пять лет посвятила семье», — рассказала Мария.

Ранее сообщалось, что за Кожевниковой числится задолженность. Она не оплатила жилищно-коммунальные услуги на сумму около 700 тысяч рублей.