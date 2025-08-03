«Кормят через зонд, не может ходить, почти не видит»: состояние актера Ивана Краско в реанимации ухудшилось

Попавший в реанимацию актер Иван Краско уже не может ходить и почти не видит и не слышит. Об этом в беседе с Kp.ru заявил бывший арт-директор артиста Вячеслав Смородинов.

1 августа стало известно, что Иван Краско был доставлен в реанимацию прямо со своей дачи под Санкт-Петербургом. Как уточнялось, 94-летний актер находится в тяжелом состоянии и нуждается в круглосуточном уходе. Выяснилось, что, помимо перенесенных инсультов и инфаркта, у него обнаружили рак. По словам бывшего директора артиста, сначала за ним ухаживали дети, но, когда состояние ухудшилось, его госпитализировали.

«На даче в Грузино с ним живут его младшие дети Ваня и Федя, которых ему родила Наталья Вяль. Ребятам уже по 20 лет. Сыновья по очереди за отцом ухаживают. Ему требуется специальное питание, потому что было подозрение на онкологию. Но он ничего не ест. Кожа до кости. Когда от воды стал отказываться, родные забили тревогу. Ему вызвали скорую, увезли в больницу», - рассказал Вячеслав Смородинов.

На данный момент состояние народного артиста России ухудшилось – он ослаб и не может самостоятельно передвигаться и питаться.

«Сейчас кормят через зонд. Конечно, ему не обойтись без посторонней помощи. Нет сил встать с кровати, он уже не может ходить. Почти не видит. Плохо слышит. Постоянно дремлет. Ничего уже не интересует», - заявил друг Ивана Краско.

Что касается прогнозов, то Вячеслав Смородинов признался: врачи пока не могут ничего сказать. Он лишь отметил, что актер находится под медицинским наблюдением, «без которого уже не может». Взять Ивана Краско домой могут лишь дети, но его дочери живут за границей, а со старшей, которой 70 лет, он не общается. У бывших же жен артиста уже своя жизнь.

Вячеслав Смородинов занят поиском медицинского учреждения, в котором ему окажут должный уход.

«Возможно, Дом ветеранов сцены или хоспис, где бы продлили его существование. Но он говорит: «Отстаньте от меня, не надо ни врачей, ни скорой». Я же считаю, что огласка нужна», - заключил экс-директор актера.

Ранее сообщалось о том, что Иван Краско упал на кардиостимулятор во время турнира по футболу.