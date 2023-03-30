«Он издевался и заставлял»: всплыли подробности развода Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева счастлива в пятом браке с юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). До этого она четыре раза разводилась: один из таких эпизодов сопровождался скандалами, а детали разрыва всплывают до сих пор.

Речь идет о разводе со вторым мужем Александром Стефановичем. Именно он создал сценический образ Примадонны, и артистка прославилась на всю страну.

Будучи в браке с ним, певица много курила. Когда Пугачева бросала вредную привычку, то сильно полнела.

Стефанович даже клал жену в Институт курортологии, где специалисты с помощью диеты и физиотерапии боролись с ее весом.

Стефанович вспоминал, что помещал туда супругу то на 2 недели, то на месяц. Там Пугачевой давали препараты для стабилизации веса. В среднем за курс уходило 10 кг.

Спустя 4 года отношений пара рассталась. Стефановича и Пугачеву разводили в суде.

Судья не увидела серьезных оснований для развода и дала паре 3 месяца.

Пугачева на это возмутилась: «Какие основания? Он надо мной издевался. Он меня худеть заставлял!» Ее слова приводит сайт kp.ru.

Ранее стал известен размер пенсии уехавшей из России Пугачевой.