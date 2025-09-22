«Он избежал этого своим поступком»: как отказ SHAMAN от победы на «Интервидении» скажется на его карьере

Отказ певца SHAMAN от баллов на «Интервидении» положительным образом скажется на его карьере. Об этом в беседе с Ura.ru заявил художник Никас Сафронов.

Живописец отметил, что у SHAMAN (Ярослав Дронов) были все шансы на победу в музыкальном конкурсе, но он не осуждает решение артиста. Никас Сафронов назвал отказ певца от участия в голосовании на «Интервидении» «мудрым» поступком – так он смог избежать необъективного оценивания жюри.

«SHAMAN, конечно, выделялся среди участников „Интервидения“, поэтому шансы войти в тройку лучших, я думаю, у него были очень большие. Но Ярослав принял другое решение. На мой взгляд, он поступил очень мудро. Ведь если бы победил, сразу бы могли пойти разные разговоры о том, что все подстроено — особенно в СМИ некоторых стран, которые слишком необъективно оценивают все, что происходит у нас в России. Своим поступком Ярослав избежал этого», - заявил художник, добавив, что так он «только подтвердил, что достиг уровня состоявшегося исполнителя».

Никас Сафронов убежден: поступок SHAMAN не отразится на его творческой деятельности. Более того, заслуженный художник России уверен, что артиста ждет взлет в карьере и новые концерты.

«SHAMAN заявил о себе на весь мир — думаю, теперь все обсуждают „Интервидение“. И при этом достойно представил нашу страну — показал себя очень ярким исполнителем. Какие последствия его будут ожидать? Он продемонстрировал, что в России живут не только талантливые люди, но и благородные, щедрые — одним словом, удивительные. Скорее всего, после этого у него станет больше концертов в дружественных нам странах», - подчеркнул Никас Сафронов.

Напомним, 20 сентября на «Live Арене» в Подмосковье состоялся Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». SHAMAN удивил всех неожиданным поступком, попросив членов жюри не оценивать его выступление. Певец объяснил, что гостеприимство - это неотъемлемая часть души народа России, и по законам гостеприимства он «не имеет права претендовать на победу». Первое место на конкурсе занял представитель Вьетнама Дык Фук.

Ранее сообщалось о том, что SHAMAN мог отказаться от победы на «Интервидении» из-за Екатерины Мизулиной: «От него ждали важного шага, а он пока не готов».