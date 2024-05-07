«Если хорошего парня, то мимо»: кинокритик сделал заявление об актерской карьере Филиппа Киркорова

Народный артист России Филипп Киркоров недавно сообщил, что ему предложили главную роль в полнометражном фильме. Киновед и журналист Александр Шпагин высказался об актерской карьере певца. В беседе с NEWS.ru кинокритик признался, что разглядел талант артиста.

Эксперт выделил игру Филиппа Киркорова в сериале «Салон красоты».

«Он играл великолепно. Я тогда даже подумал, что он очень хороший и органичный актер. Потом он неплохо сыграл черта, даже получил премию. Я думал, его активно начнут приглашать в фильмы, но, видимо, не было времени у Филиппа. И вот уже дальше пошли роли второго плана», — поделился Александр Шпагин.

Однако, по словам кинокритика, в последнее время Филипп Киркоров «стал играть манерно», что может негативно сказаться на его карьере актера. Александр Шпагин отметил, что артисту идут «плохие» роли.

«Когда человек впадает в такую манерность, как это было с Богатыревым, например, то он теряется, как актер. <...> Важно еще то, какую роль будет играть Киркоров. Если положительного, хорошего парня, то мимо. Ему такое не идет», — заявил киновед.

Александр Шпагин подчеркнул, что «манерничество» у Филиппа Киркорова стало очень заметно проявляться в последних ролях, что не радует эксперта. Журналист поделился, что в целом у него сложилось хорошее впечатление об актерской игре певца. Кинокритик сравнил артиста с певицей Ларисой Долиной, которая, по его мнению, «даже не себя играла».

Напомним, Филипп Киркоров является не только эстрадным певцом, но и актером. На его счету более 60 работ в различных проектах. Так, артист сыграл в фильмах «Елки 8», «Елки 10», «Бабушка легкого поведения», «Любовь в большом городе» и других картинах.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров высказался о своем актерском таланте.