«Он это вывезет»: Айза рассказала, как новый парень относится к хейтерам

Айза заявила, что предупреждала мужчину о негативной реакции подписчиков на него и их роман.

Бывшая супруга рэпера Гуфа недавно раскрыла свои новые отношения. Блогерша сейчас встречается мужчиной, который младше нее на десять лет. Его зовут Степан Кузьменко. Кроме того, она продолжает делиться романтичными кадрами в своем блоге.

Айза сообщила, что долгое время скрывала роман, хотя очень не хотела по причине трехлетней свободной жизни и одиночества. Артистка равнодушно относится к хейту ее личной жизни, однако за состояние молодого человека все же переживает, так как он человек непубличный и никогда с этим не сталкивался.

«Я в отношениях для себя, а не для людей, мне хорошо... У нас был серьезный разговор, так как я была уверена в том, что мне не нужно связывать себя хоть с кем-то. А если и связывать, то с каким-то иностранцем, который не сможет словить кучу хейта. Я сказала ему: "Тебе может быть сложно"... Он сказал, что он это вывезет, поэтому я поделилась», — подчеркнула Айза в беседе с изданием The Voice.

Кроме того, артистка поделилась, что ей нужно продолжать вести свой блог, где можно освещать детали личной жизни. И раз дети запретили публиковать фотографии с ними, то придется рассказывать про новый роман.

Ранее мы писали о том, что Блогерша Айза впервые показала возлюбленного после заявления о новом романе