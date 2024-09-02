Блогерша Айза впервые показала возлюбленного после заявления о новом романе

Отметим, что блогерша не спешила рассказывать фанатам о том, что вновь находится в отношениях. О романе она сообщила только этим летом. Она призналась, что спустя 3,5 лет снова счастлива с мужчиной.

По словам Айзы, ее новый возлюбленный очень романтичный и заботливый. Каждое утро он готовит ей завтрак в постель и приносит цветы. Также она намекнула, что он младше нее. Но какая именно разница в возрасте, не раскрыла.

Ранее Айза рассказала, благодаря чему начала медленнее стареть. Поклонники делают ей комплименты, что она совсем не выглядит на свой возраст.