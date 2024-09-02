Блогерша Айза впервые показала возлюбленного после заявления о новом романе
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Блогерша Айза впервые показала нового бойфренда. Недавно она рассказала, что вновь влюблена, но личность избранника не раскрыла.
В социальных сетях бывшая рэпера Гуфа опубликовала фото с незнакомцем. Поклонники знаменитости провели небольшое расследование и наткнулись на профиль некоего Степана Кузьменко. Однако подтверждений, что это именно он на снимках с Айзой, пока нет.
Отметим, что блогерша не спешила рассказывать фанатам о том, что вновь находится в отношениях. О романе она сообщила только этим летом. Она призналась, что спустя 3,5 лет снова счастлива с мужчиной.
По словам Айзы, ее новый возлюбленный очень романтичный и заботливый. Каждое утро он готовит ей завтрак в постель и приносит цветы. Также она намекнула, что он младше нее. Но какая именно разница в возрасте, не раскрыла.
Ранее Айза рассказала, благодаря чему начала медленнее стареть. Поклонники делают ей комплименты, что она совсем не выглядит на свой возраст.