НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 сентября 2024, 12:35
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Блогерша Айза впервые показала возлюбленного после заявления о новом романе

Блогерша Айза впервые показала возлюбленного после заявления о новом романе

© Starface.ru

Блогерша Айза впервые показала нового бойфренда. Недавно она рассказала, что вновь влюблена, но личность избранника не раскрыла.

В социальных сетях бывшая рэпера Гуфа опубликовала фото с незнакомцем. Поклонники знаменитости провели небольшое расследование и наткнулись на профиль некоего Степана Кузьменко. Однако подтверждений, что это именно он на снимках с Айзой, пока нет.

Блогерша Айза впервые показала возлюбленного после заявления о новом романе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отметим, что блогерша не спешила рассказывать фанатам о том, что вновь находится в отношениях. О романе она сообщила только этим летом. Она призналась, что спустя 3,5 лет снова счастлива с мужчиной.

По словам Айзы, ее новый возлюбленный очень романтичный и заботливый. Каждое утро он готовит ей завтрак в постель и приносит цветы. Также она намекнула, что он младше нее. Но какая именно разница в возрасте, не раскрыла.

Ранее Айза рассказала, благодаря чему начала медленнее стареть. Поклонники делают ей комплименты, что она совсем не выглядит на свой возраст.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
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