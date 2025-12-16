«Он эти бредни комментировать не будет»: представитель Филиппа Киркорова об объявлении певца в розыск на Украине

Певца Филиппа Киркорова объявили в розыск на Украине. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская в беседе с NEWS.ru назвала решение Службы безопасности Украины (СБУ) «бреднями» и отметила, что сам король российской эстрады пока не знает об этом.

Напомним, что СБУ объявила в розыск народного артиста России, которого обвинили в нарушении порядка въезда и выезда на новые территории РФ якобы с целью «нанесения вреда национальным интересам Украины». Артисту предъявили заочное обвинение. Его данные внесли в базу данных ведомства.

«Филипп Бедросович еще отдыхает после выступления, так что не слышал об объявлении его в розыск на Украине. Но я уверена, что он эти бредни комментировать не будет», — отметила Успенская.

Филипп Киркоров с 2022 года находится под санкциями Украины. Артист также был лишен всех государственных наград этой страны.

