На Украине запрещают западные сериалы и фильмы с участием российского актера

Власти Украины начали блокировать западные фильмы и сериалы с участием российского актера Юрия Колокольникова. В числе запрещенных для просмотра картин оказались известные сериалы и голливудские блокбастеры.

Минкультуры страны потребовало удалить стриминговые сервисы четвертый сезон «Игры престолов», третий сезон «Белого лотоса», а также фильмы вселенной Marvel: «Довод» Нолана и «Крейвен-охотник», сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Во всех этих проектах участвовал Юрий Колольников. В августе этого года 44-летнего актера, по требованию СБУ, внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

По этой же причине в августе на Украине не стали показывать в прокате новую ленту Даррена Аронофски «Поймать с поличным», в которой снялся Колокольников.

Отметим, что сам актер никак не высказывался по поводу cвоей политической позиции.

Ранее Юрий Колокольников посетил презентацию третьего сезона сериала «Белый лотос» в США и представил публике свою жену, литовскую актрису Вильме Кутавичюте.