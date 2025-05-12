«Он ей нравится»: разведенная певица Нюша публично флиртует с Олегом Майами

Певец Олег Майами и Нюша продолжают подогревать слухи о романе. Артисты открыто флиртуют в шоу «Сокровища императора», а в последнем эпизоде исполнитель даже попытался поцеловать соперницу.

Сразу после появления в проекте Майами рассказал о своих чувствах к Нюше, и певица не отвергла его. Она пояснила, что свободна, как и он, поэтому не видит ничего плохого в их тесном общении. Сестре артистки хоть и не очень нравится поведение Олега, но она признает, что вокалистке он симпатичен.

«Мне кажется, он ей нравится», - отметила сестра Нюши.

После собрания участников шоу Майами поговорил с певицей лично и попытался приблизиться к ее губам, чтобы поцеловать. Однако Нюша в последний момент отвернулась и засмеялась, переведя все в шутку.

«Она женственная, нежная, красивая», - отозвался о певице Олег.

Отметим, что ведет шоу Ольга Бузова, с которой Майами тоже приписывали роман. Артисты публично целовались и с теплотой отзывались друг о друге. Однако эти отношения продлились недолго.

Ранее Олег Майами и Леша Свик попали в скандал в шоу «Сокровища императора».