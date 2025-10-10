«Он до конца не понимал, что я сделаю»: экс-муж дочери Винокура узнал о разводе с ней из СМИ перед днем рождения

Дочь Владимира Винокура Анастасия рассказала о разводе с бывшим мужем, который был оформлен в 2019 году. По ее словам, Григорий Матвеевичев узнал об их расставании из СМИ, причем незадолго до дня рождения.

В интервью Лауре Джугелии Анастасия призналась, что стала инициатором развода. Однако это решение далось ей нелегко. Григорий же до конца не верил, что жена подаст документы в суд, поэтому она сделала это без его ведома.

«К сожалению, он узнал о том, что мы разводимся из СМИ. Так как у нас суд, оказывается, открытый, и, естественно, фамилия сразу всплыла. За пару часов разлетелось по всем СМИ — мол, я подала на развод. Прямо перед днем его рождения… Почему ему не сказала? Мне кажется, он до конца просто не понимал, что я сделаю этот серьезный шаг», - поделилась Винокур.

Балерина подчеркнула — проблем в браке было много, и они были давно, поэтому расставание оказалось логичным шагом. По ее словам, у них с Григорием было взаимное недопонимание, и со временем претензии накапливались. При этом Анастасия считает, что не только экс-муж виноват в разрушении брака. Она отметила, что ответственность лежит на них обоих.

