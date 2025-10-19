«Он для меня всегда будет как живой. Ближе никого нет»: что говорил Тигран Кеосаян об умершем брате

Маргарита Симоньян почтила память старшего брата Тиграна Кеосаяна. В своем Telegram-канале журналистка опубликовала отрывок из интервью мужа, в котором он признался, что запомнил Давида живым.

19 октября исполняется три года со дня смерти старшего брата Тиграна Кеосаяна. По случаю памятной даты Маргарита Симоньян поделилась в личном блоге кадрами из интервью режиссера для программы «судьба человека» на Первом канале. Вспоминая о Давиде, артист признался, что, несмотря на частые конфликты в детстве, всегда считал его самым близким человеком.

«Когда в детстве мы ссорились, папа брал нас за руки: „Запомните: ближе вас друг у друга никого нет. Даже мы с мамой вам дальше, чем вы друг другу. Поэтому никогда не ссорьтесь“. Иногда мы не следовали совету папы, но с 1993 года всегда работали вместе», — поделился Тигран Кеосаян.

Режиссер также заявил, что намерен указывать брата как продюсера своих фильмов даже после его кончины: «Сколько Боженька позволит мне работать и снимать кино, он у меня всегда будет как живой — продюсером моих картин».

«Только одну картину Тигран сам успел снять без брата», — заключила Маргарита Симоньян.

Напомним, 61-летнего Давида Кеосаяна не стало 19 октября 2022 года. У самого Тиграна Кеосаяна давно наблюдались проблемы с сердцем — он перенес два инфаркта и даже пережил клиническую смерть. С конца декабря 2024 года сценарист находился в коме и скончался в ночь с 25 на 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет.

Ранее телеведущий Роман Бабаян заявил, что Маргарита Симоньян заболела из-за мужа Тиграна Кеосаяна: «На нее страшно было смотреть. Мы видели, что она постоянно плачет».