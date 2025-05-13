«Он чудесный»: Анна Пересильд осыпала комплиментами Никиту Кологривого

Актриса Анна Пересильд в интервью Надежде Стрелец прокомментировала поведение коллеги по фильму «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого. Она назвала артиста «чудесным» и «очень простым».

С успехом картины Кологривый стал попадать в скандалы. Сначала нелестно высказался о легендарных актерах, потом отсидел 7 суток за дебош в баре.

Пересильд считает, что каждый по-разному переживает популярность. Актриса осыпала Кологривого комплиментами.

«Я хочу сказать, что Никита уже восстановился… А вот недавно я его увидела на какой-то премьере. И он такой чудесный, какой-то очень простой, очень хороший», - поделилась Пересильд.

Также Анна высказалась о личной жизни и призналась, что теперь будет держать ее в секрете после опыта отношений с Ярославом Могильниковым.

«Я немного была маленькой для того, чтобы все-таки понять, что есть личная жизнь, есть публичная жизнь», - размышляла актриса.

В том же интервью Пересильд рассказала об отношениях с дочерью отца от молодой жены.