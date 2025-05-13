«Необъяснимое чувство»: Анна Пересильд рассказала об отношениях с дочерью отца от молодой актрисы

В отношениях с актрисой Юлией Пересильд у режиссера Алексея Учителя родились две дочери – Анна и Мария. Старшая наследница народного артиста активно снимается в кино, ходит на интервью и пробует себя в качестве модели. Звезда «Слова пацана» очень ценит свою семью – она призналась, что состоит в близких отношениях с сестрой отца от новой возлюбленной.

Четыре года назад у режиссера появился еще один внебрачный ребенок – дочь Нина от молодой актрисы Софьи Мелединой, которая младше Учителя на 46 лет. Анна призналась, что была очень рада, когда узнала о рождении малышки: звезда «Слова пацана» всегда мечтала о сестренке в осознанном возрасте.

«Я просто увидела ее взросление, от того момента, как она еще не умела разговаривать до того, как она уже сейчас может сказать „я тебя люблю“, например. И это необъяснимое чувство. Я очень рада, что она у меня есть», - рассказала Пересильд в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Анна дружит и с родной сестрой Машей, и со старшим сыном отца Ильей. Пересильд не скрывает, что очень их любит. Звезда призналась, что ее отец дружит с мамой, несмотря на расставание, и это восхищает юную актрису.

Отметим, что Алексей Учитель до сих пор находится в официальном браке с продюсером Кирой Саксаганской. Но, несмотря на это, у режиссера есть внебрачные дети.

Ранее Анна Пересильд рассказала, что готова пойти на любые жертвы ради роли в кино.