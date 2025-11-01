«Он чем-то на меня похож»: у Марго Овсянниковой выйдет трек с американским рэпером, но это не Lil Pump

Певица Марго Овсянникова, выступающая под псевдонимом Margo, анонсировала выход еще одного совместного трека с американским рэпером. Однако на этот раз это будет не Lil Pump.

Telegram-канал NK_TV media опубликовал комментарий артистки. Марго призналась журналистам, что этой осенью она вновь заявит о себе необычной коллаборацией. Певица выпустит трек с рэпером из США. Имя артиста она не назвала. Овсянникова лишь указала, что он чем-то похож на нее.

«Он очень похож на меня в чем-то. Он такой сумасшедший, такой смешной. Правда, у него нос маленький, а у меня — длинный. Мы с ним как раз сравнивали носы, когда созванивались», — поделилась исполнительница.

Этой осенью у Margo вышел совместный трек с рэпером Lil Pump. Американский артист везде сопровождал свою коллегу, в том числе на премьере.

Ранее сообщалось, что актер Павел Деревянко прервал интервью ради Марго Овсянниковой. Он попросил певицу сделать фото с его дочерью.