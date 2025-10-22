Актер Павел Деревянко прервал интервью ради фото дочери с Марго Овсянниковой

Актер Павел Деревянко вышел в свет вместе с 14-летней дочерью Варварой и внезапно прервал интервью с журналистами, чтобы угодить наследнице.

В Сети завирусился видеоролик, снятый на премьерном показе фильма «Алиса в стране чудес». Павел вышел с Варварой на красную дорожку и с удовольствием позировал фотографам, а после начал отвечать на вопросы представителей СМИ.

В этот момент мимо прошла протеже Филиппа Киркорова, певица Марго Овсянникова. Увидев исполнительницу трека «Кукареку», Деревянко немедленно повернулся и окликнул ее. Оказалось, что дочь актера захотела сфотографироваться с Марго. Вероятно, девочка является поклонницей ее творчества.

«Конечно же, можно», - радостно произнесла Марго и начала позировать в обнимку с дочерью Деревянко.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что у Овсянниковой много поклонников, особенно среди детской аудитории, включая его дочь Аллу-Викторию и даже наследников «высокого начальства».