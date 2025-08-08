«Он был всегда рядом»: подруга Лерчек рассказала о ее новых тайных отношениях после развода с Чекалиным

Подруга блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной – прим. «Страсти») Женя Кривцова рассказала о ее новом романе. По словам девушки, ее приятельница начала встречаться с мужчиной после развода с мужем. Более того, она была с ним во время интрижки с рэпером Natan на шоу «Звезды в джунглях».

В шоу «Переговорка» на «Радио 1» Кривцова отметила, что тайный возлюбленный простил Валерию после скандала в реалити. Однако личность бойфренда она не раскрыла.

«В чем Лера молодец? В том, что она залезла в семью? Или в том, что у нее на тот момент тоже были отношения, и она предала их. Да, у нее в тот момент были отношения, это был человек, который ее поддерживал очень сильно. Он был всегда рядом. Он до сих пор с ней рядом», - призналась блогерша.

Как отметила Кривцова, с новым мужчиной Лерчек повстречалась после расставания с мужем, которое далось ей нелегко. Подруги поддерживали звезду соцсетей, но сочувствовали и Артему, ведь он сильно страдал. Жена рассказала — не он был инициатором развода, а именно Чекалина. Поэтому свои чувства, по словам Кривцовой, Артем топил в алкоголе.

