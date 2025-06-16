Блогер Лерчек запустила бизнес-проект, находясь под домашним арестом

Блогер Лерчек, находящаяся под домашним арестом, запустила бизнес-проект. По данным Telegram-канала «Звездач», Роспатент одобрил регистрацию нового товарного знака знаменитости.

Источник полагает, что Лерчек снова решила заняться предпринимательством. Однако каких-либо подробностей нового бизнеса не приводится.

«Звездач» напомнил о долге у Валерии Чекалиной перед Федеральной налоговой службой. Недавно стало известно, что он составляет 28 млн рублей.

Ранее Лерчек рассказывала, что скрывала от детей электронный браслет, который отслеживал местонахождение. Она говорила, будто это шагомер. Со временем многодетная мама раскрыла детям правду.

На суде о продлении меры пресечения Лерчек делилась, что очень сложно обеспечивать троих несовершеннолетних детей без возможности заработка.