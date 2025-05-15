«Он был всегда один-единственный»: Диана Арбенина высказалась о своем типаже мужчин

Певица Диана Арбенина рассказала о мужчинах, которые ей интересны. Оказалось, что у артистки есть свой типаж, и под него очень подходит актер Олег Янковский. Об этом она рассказала StarHit.

По признанию Арбениной, она смотрит на разных мужчин, не пытается искусственно сужать свой круг общения. Однако, например, музыканты ее привлекают меньше всего.

«Типаж у меня есть, конечно. Если апеллировать тем, что мне нравилось в кино, он был всегда один-единственный. Олег Янковский. Я просто не могла на него насмотреться!» - поделилась Диана.

О личной жизни певица предпочитает не говорить с журналистами. Но в интервью она призналась, что с годами ее подход к отношениям не изменился. Она «падает с головой и любит наотмашь». Арбенина отметила – иначе она не умеет.

Напомним, что прошлым летом Диана выступила с неожиданным заявлением. Она публично рассказала, что не стало отца ее детей. При этом даже после смерти мужчины она не раскрыла его личность.

Ранее Диана Арбенина раскритиковала российские байопики.