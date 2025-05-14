«Мне не нравится»: Диана Арбенина жестко прошлась по российским биографическим фильмам

Певица Диана Арбенина раскритиковала российские биографические фильмы. По ее мнению, в таких проектах используются шаблонные сюжеты, и сценаристы поверхностно подходят к изучению фактов. Об этом она сообщила NEWS.ru.

Артистка отметила, что из всех байопиков может выделить только «Первый номер» с Евгением Цыгановым. Она считает эту ленту удачной. А вот все остальные не пришлись по душе Диане.

«Мне не нравится. <…> Меня не особо впечатлило», - заявила Арбенина.

Довольно жестко певица «прошлась» по сериалу о группе «Король и Шут». Она заявила, что этот проект не имеет ничего общего с музыкальным коллективом и назвала его «чудовищным».

«Картонно. Таких барби-панк-рокеров не было. Это наше питерское время, когда такого, как в этом сериале, не было», - поделилась Диана.

Отметим, что в последние годы в России снимается довольно много байопиков. Особенно популярны фильмы о музыкантах. Например, зрители уже увидели проекты о группах «Комбинация», «Руки Вверх» и «Иванушки».

Ранее Диана Арбенина пожаловалась на переходный возраст детей.